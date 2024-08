Gabriel Medina conquistou o bronze na Olimpíada de 2024 - AFP

Publicado 05/08/2024 21:36

Taiti - Gabriel Medina celebrou a conquista do bronze nos Jogos Olímpicos de 2024. O brasileiro encontrou dificuldades na bateria semifinal, em razão do mar desfavorável em Teahupo'o, e surfou apenas uma onda contra o australiano Jack Robinson . Na disputa pelo terceiro lugar, porém, deu a volta por cima e superou o peruano Alonso Correa

"Fico feliz com a medalha. Eu treinei bastante esse ano para isso. Claro que o foco estava na medalha de ouro, mas, po, sou medalhista olímpico. Estou muito feliz pelo meu trabalho. Sinto que eu merecia muito essa medalha. Sou apaixonado pelo meu país. Então, fico feliz de ter representado muito bem", disse Medina, ao SporTV.

"Já me deu muita alegria esse mar. Faz parte, a gente tem que saber lidar com o mar. Infelizmente, a minha primeira bateria foi de poucas ondas, mas faz parte do esporte. Fico feliz porque dei o meu melhor, e é isso que importa, independente do resultado. Começou com um começo triste, mas terminou com um final feliz. Estou amarradão", completou.

Ele ainda fez agradecimentos aos familiares e ressaltou como estava focado em conquistar a medalha na Olimpíada de 2024. Além disso, se declarou ao Brasil.

"Queria mandar um beijo para minha família, sei que eles estão assistindo, e agradecer o carinho. Meu padrasto me ajudou bastante. Estou muito orgulhoso. Esse meio ano só pensava nisso. Agora que a gente finalmente conquistou a medalha, posso ir para casa. Sei que minha família está orgulhosa de mim. Mandar um beijo para todo mundo que torceu. Sou apaixonado pelo nosso país, e ficou feliz de ter levado uma medalha para nós", afirmou o surfista.

O brasileiro também contou bastidores e admitiu que acordou ansioso para o dia decisivo.

"Agora é desligar um pouco. Hoje acordei todo travado, estava tenso e ansioso. É o esporte, amo fazer o que eu faço, que é surfar. Deixar quem está perto assim, orgulho, é o que faz sentido para mim. Estou feliz hoje", concluiu Gabriel Medina.