Tatiana Weston-Webb brilhou em Teahupo'o - Jerome Brouillet / AFP

Publicado 05/08/2024 19:51 | Atualizado 05/08/2024 20:01

Taiti - Tatiana Weston-Webb disputará o ouro olímpico no surfe. Isso porque, nesta segunda-feira (5), venceu Brisa Hennessy na bateria da semifinal, em Teahupo'o. A costa-riquenha violou uma prioridade da brasileira e perdeu a segunda nota. Assim, a surfista do Brasil administrou bem o cenário e levou a melhor com um 13.66 contra 6.17 da adversária.

Na decisão, Tati enfrentará Caroline Marks, dos Estados Unidos, que superou a francesa Johanne Defay. A bateria que vale a medalha de ouro está prevista para acontecer nesta segunda-feira, às 21h57 (de Brasília).

Momento em que Brisa Hennessy viola a prioridade de Tatiana Weston-Webb Ed Sloane / POOL / AFP

Como foi a bateria?

A brasileira pegou a primeira onda, que não era tão boa, mas tentou aproveitar sua extensão e pegou 2.67 de nota. Na sequência, foi a vez de Brisa Hennessy, que ficou com 1.93.

Dessa forma, a prioridade para a próxima onda pertencia à Tatiana Weston-Webb. A costa-riquenha, porém, se confundiu e entrou numa onda que seria aproveitada pela brasileira.

Como punição, Brisa perdeu o direito à segunda nota. Assim, Tatiana só precisava superar o 10 para não ser mais alcançada pela adversária.

Quando conseguiu as notas 5.30 e 5.33, ela assegurou a classificação. Bastava apenas não levar nenhuma punição. No fim, a brasileira ainda pegou um tubo, que rendeu 8.33.

Resultado final

1 - Tatiana Weston-Webb: 13.66 (8.33 + 5.33)

2 - Brisa Hennessy: 6.17 (6.17 + 0.00*).

*Com a violação de prioridade, a surfista perdeu a segunda nota.