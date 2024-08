Neymar e Gabriel Medina são amigos - Reprodução

Neymar e Gabriel Medina são amigosReprodução

Publicado 05/08/2024 19:29

eliminação de Gabriel na semifinal olímpica do surfe, disputada nesta segunda-feira (5), em Teahupo'o, no Taiti. O camisa 10 lamentou o fato do surfista brasileiro ter sido prejudicado pela falta de ondas no confronto com o australiano Jack Robinson durante os Jogos de Paris. Rio - Neymar ficou irritado com a, disputada nesta segunda-feira (5), em Teahupo'o, no Taiti. O camisa 10no confronto com o australiano Jack Robinson durante os Jogos de Paris.

Eu acho que o Surf não é um esporte justo!!!#polemica — Neymar Jr (@neymarjr) August 5, 2024 "Eu acho que o Surf não é um esporte justo", escreveu o atacante em suas redes sociais.

Nos últimos dias, as semifinais do surfe olímpico foram adiadas por conta das condições do mar. Mesmo assim, a escassez de ondas em Teahupo'o prejudicou a bateria de Medina e Robinson. O brasileiro surfou apenas uma onda, enquanto o australiano conseguiu duas, e o placar ficou em 12.33 a 6.33.

Com a derrota, resta para Gabriel Medina a luta pelo bronze. Ele enfrentará o peruano Alonso Correa ainda nesta segunda-feira, às 19h54 (de Brasília).