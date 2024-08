Djokovic e Alcaraz disputaram medalha de ouro no tênis nos Jogos de Paris-2024 - Carl de Souza / AFP

Djokovic e Alcaraz disputaram medalha de ouro no tênis nos Jogos de Paris-2024Carl de Souza / AFP

Publicado 05/08/2024 17:24

Paris - Após superar Carlos Alcaraz no último domingo (4) e conquistar a medalha de ouro no tênis na Olimpíada de Paris , Novak Djokovic brincou com o tenista espanhol nas redes sociais. O sérvio, que venceu por 2 sets a 0 em confronto muito equilibrado, ressaltou que o jovem de 21 anos ainda disputará várias edições dos Jogos Olímpicos.

"Mais uma final épica. O clássico. Parabéns a você e sua equipe pelas excelentes Olimpíadas. Considerando a sua idade, a sua energia e a forma como você joga, provavelmente você terá mais 20 Olimpíadas pela frente. Seu ouro virá. Até a próxima, amigo", escreveu Djokovic.

Os dois já se enfrentaram sete vezes na carreira, com vantagem para o sérvio, que ganhou quatro - sendo a primeira decisão em Paris. Antes, Alcaraz já havia vencido Wimbledon sobre Djokovic em duas oportunidades (2023 e 2024).



Com o ouro, Novak Djokovic conquistou o único título que faltava e completou o "Career Super Slam" - ganhar os quatro torneios de Grand Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open), as Olimpíadas, a Copa Davis e o ATP Finals.