Renan Gallina avançou para semifinais dos 200m rasos - AFP

Publicado 05/08/2024 16:43

França - Renan Gallina disputará a semifinal dos 200m rasos na Olimpíada de Paris. Na tarde desta segunda-feira (5), o brasileiro se avançou após ficar na 3º colocação de sua bateria nas classificatórias, com o tempo de 20s41.

Pela regra, os três primeiros avançariam para a semifinal. Os outros disputarão uma repescagem para tentar seguir na competição.

"Eu estou muito feliz. Primeiros Jogos Olímpicos, novinho. Para mim isso é o mais importante. Dentro da prova, o começo foi um pouquinho ruim, mas, depois, eu consegui deslanchar. Não me entreguei e, no final deu tudo certo, me qualifiquei", disse Renan à TV Globo, logo após a prova.

As semifinais dos 200m rasos acontecerão na próxima quarta-feira (7), às 15h02 (de Brasília), no Stade de France.