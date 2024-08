Rebeca Andrade coleciona seis medalhas olímpicas - Gabriel Bouys / AFP

Rebeca Andrade coleciona seis medalhas olímpicasGabriel Bouys / AFP

Publicado 05/08/2024 15:44

se isolar como a maior medalhista da história do Brasil nas Olimpíadas. O excelente desempenho da ginasta brasileira em Paris, com quatro pódios, fez com que muitos levantassem o questionamento: se Rebeca fosse um país, em que posição ela estaria no quadro de medalhas dos Jogos de Paris? França - Rebeca Andrade entrou para a história nesta segunda-feira (5) ao. O excelente desempenho da ginasta brasileira em Paris, com quatro pódios, fez com que muitos levantassem o questionamento:

Com um ouro, duas pratas e um bronze, Rebeca ocuparia, neste momento, a 28ª posição no ranking, empatada com a Geórgia. A atleta brasileira também tem o mesmo número de medalhas que a delegação dos Atletas Neutros, formada por Rússia e Bielorrússia, mas fica atrás por ter uma prata a menos.

Vale lembrar que a posição no quadro de medalhas é baseada na quantidade de ouros conquistados. O critério não é uma regra, mas uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI)

Rebeca chegou seis pódios pódios olímpicos nesta segunda, superando os velejadores Torben Grael e Robert Scheidt como a maior medalhista do Brasil. Além das medalhas em Paris, ela já havia conquistado um ouro e uma prata nos Jogos de Tóquio.