Rebeca Andrade conquistou o ouro no soloAFP

Publicado 05/08/2024 15:18

Rebeca Andrade fez história e se tornou a maior medalhista do Brasil em Jogos Olímpicos na história , após vencer o ouro no solo da Olimpíada de Paris nesta segunda-feira (5) e subir ao pódio pela sexta vez, deixando para trás os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael. A ginasta também foi a responsável por estabelecer conquistas inéditas para a modalidade brasileira.

Grandes exibições em Tóquio-2020

A atleta começou sua trajetória olímpica na última edição, em Tóquio-2020, quando estava com 22 anos. Ela conquistou a medalha de prata no individual geral, o primeiro pódio da ginástica artística feminina do Brasil em Olimpíadas, com a famosa apresentação ao som da música "Baile de Favela". Já no salto, Rebeca se arriscou e foi a única a superar a barreira dos 15 pontos, conquistando o primeiro ouro olímpico de uma ginasta mulher brasileira.

Conquistas inéditas em Paris-2024

Na Olimpíada de Paris, Rebeca fez parte da primeira medalha por equipes da história da ginástica brasileira . Junto a Flavia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Julia Soares, Andrade fez uma pontuação decisiva para a conquista do bronze.

A multicampeã também conquistou novamente a prata no individual geral , com 57.932 no somatório dos quatro aparelhos, e no salto, atrás apenas de Simone Biles em ambas. O ouro veio após performance impecável ao som de Beyoncé e Anitta, que garantiu uma nota de 14.166 e o primeiro título olímpico da ginástica brasileira no mais popular dos aparelhos.

Medalhas de Rebeca Andrade em Olimpíadas

2 medalhas de ouro – Solo em Paris-2024; salto em Tóquio-2020

3 medalhas de prata – Salto e individual geral em Paris-2024; individual geral em Tóquio-2020

1 medalha de bronze – Equipes em Paris-2024