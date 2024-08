Luana Alonso foi expulsa da Vila Olímpica - Reprodução / Instagram

França - O Comitê Olímpico do Paraguai (COP) solicitou que a nadadora Luana Alonso deixasse a Vila Olímpica por comportamento inadequado que afeta o ambiente no qual a delegação paraguaia se concentra para a disputa dos Jogos de Paris-2024.

"A sua presença está criando um ambiente inadequado na equipe do Paraguai e solicita-se, de forma imediata, que se retire da Vila Olímpica", escreveu a chefe de missão do COP, Larissa Schaerers.



Luana Alonso disputou os 100m borboleta no dia 27 de agosto, primeiro dia da natação em Paris, e terminou na 29ª colocação entre 32 concorrentes, bem distante da classificação às semifinais.

Logo após sua participação na Arena La Defense, a nadadora de 20 anos que já havia disputado os Jogos de Tóquio, em 2021, anunciou sua aposentadoria em suas redes sociais. "Natação: obrigado por me permitir sonhar, você me ensinou a lutar, a tentar, a perseverança, o sacrifício, a disciplina e muito mais. Eu te dei parte da minha vida e não trocaria isso por nada no mundo porque vivi as melhores experiências da minha vida, você me deu milhares de alegrias, amigos de outros países que sempre levarei no coração, oportunidades únicas. Não, é adeus, é até breve", escreveu a paraguaia.Normalmente, os atletas deixam a Vila Olímpica após encerrar sua participação na Olimpíada, mas Luana Alonso permaneceu mais tempo no local. Após competir, a atleta publicou algumas imagens passeando pela capital francesa, o que gerou insatisfação dos dirigentes paraguaios.