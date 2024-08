Rebeca Andrade faturou o ouro no solo - AFP

Rebeca Andrade faturou o ouro no soloAFP

Publicado 05/08/2024 12:19

Ao todo, o Brasil possui outros 15 bicampeões olímpicos além dela. Mas a maioria deles é em competições por equipes ou em duplas. Rebeca Andrade se junta a Adhemar Ferreira da Silva (atletismo) e Robert Scheidt (vela).



Medalha de ouro no salto, na Olimpíada de Tóquio-2020, a ginasta voltou a subir no lugar mais alto do pódio no solo, em Paris-2024. Já Adhemar Ferreira da Silva foi bicampeão no salto triplo em Helsinque-1952 e Melbourne-1956. E Robert Scheidt conseguiu o feito na classe star em Atlanta-1996 e Atenas-2004.



Além dos três, há duas duplas brasileiras bicampeãs olímpicas, ambas na vela: Torben Grael e Marcelo Ferreira, e Martine Grael e Kahena Kunze. Já por equipes, são três no vôlei masculino, Maurício, Giovane e Serginho, e seis no vôlei feminino, Fabi, Jaqueline, Fabiana, Paula Pequeno, Thaísa e Sheilla.



O maior vencedor olímpico do Brasil é o técnico José Roberto Guimarães, que comandou as equipes de vôlei masculino, em Barcelona-1992, e feminino, em Pequim,-2008 e Londres-2012. Entretanto, ele não tem direito a medalha.



As medalhas de Rebeca Andrade em Olimpíadas



- ouro no salto em Tóquio-2020;

- prata no individual geral em Tóquio-2020;



- Bronze por equipes em Paris-2024;



- prata no individual geral em Paris-2024;



- prata no salto em Paris-2024;



- ouro no solo em Paris-2024.

Entre os mais vitoriosos da ginástica em Paris-2024

Com quatro medalhas conquistadas, Rebeca Andrade finaliza a Olimpíada de Paris como uma das duas ginastas que mais subiram no pódio. Assim como ela, a americana Simone Biles foi quatro vezes. Entre os homens, o japonês Oka Shinnosuke também.

Biles levou três ouros (individual geral, equipe, salto) e uma prata (solo), enquanto Shinnosuke teve desempenho parecido, já que venceu três vezes (individual geral, equipe masculina e barra fixa), mas ficou com um terceiro lugar (barras paralelas)