Simone Biles e Jordan Chiles fazem reverência a Rebeca AndradeAFP

Publicado 05/08/2024 11:26

França - Campeã olímpica no solo, Rebeca Andrade, de 25 anos, recebeu uma reconhecimento de peso no pódio, nesta segunda-feira. Simone Biles, que ficou com a prata, e Jordan Chiles, que ficou com o bronze, fizeram uma reverência para a brasileira. A cena fez os torcedores brasileiro "enlouquecerem" nas redes sociais.

Simone Biles e Jordan Chiles prestando reverência a Rebeca Andrade no lugar mais alto do pódio. Clique que entrou pra HISTÓRIA!



Gabriel Bouys/AFP #Paris2024 pic.twitter.com/bvXtWLWQsy — GameArena.GG (@gamearenaofc) August 5, 2024 A transmissão oficial não mostrou porque fechou a imagem na Rebeca Andrade, mas a Biles e a Chiles prestaram reverência a ela quando subiu no pódio para receber o ouro https://t.co/Raea3hDuun — Ubiratan Leal (@ubiraleal) August 5, 2024 Que fofas as americanas fazendo reverência a Rebeca Andrade!

Linda essa parceria entre a Biles e a Rebeca pic.twitter.com/qY0RKUAATZ — Cami (@srta_camomila) August 5, 2024

Rebeca Andrade alcançou mais duas marcas incríveis em sua carreira nesta segunda-feira. A ginasta se tornou a maior medalhista da história do Brasil em Jogos Olímpicos ao conquistar o ouro na final do solo na Olimpíada de Paris-2024. A atleta de 25 anos conquistou sua sexta medalha olímpica, sendo a quarta somente na capital francesa. Além disso, bateu o recorde de pódios numa mesma edição olímpica.

Com o sexto pódio, ela supera os cinco dos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, que estavam empatados com a brasileira no topo na lista de medalhas olímpicas. Rebeca havia igualado a dupla em Paris-2024 ao levar a prata na prova de salto. Antes conquistara a prata no individual geral e o bronze na disputa por equipes.