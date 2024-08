Rebeca Andrade ficou de fora do pódio na final da trave - AFP

Publicado 05/08/2024 09:22

Paris - Rebeca Andrade terminou fora do pódio na final da trave e não conquistou medalha. A ginasta brasileira fez uma série limpa, mas foi conversadora ao optar por uma dificuldade mais baixa e, por isso, recebeu apenas 13.933 pontos na avaliação dos jurados. Para os comentaristas Daiane dos Santos e Diego Hypólito, da TV Globo, a nota de partida foi determinante.

"Foi uma série mais pausada. Não tem a série com a nota de partida mais alta, o máximo que ela poderia tirar era 15.700. Ela geralmente apresenta séries mais difíceis, com nota de partida mais alta, então isso comprometeu a nota final. A nota óbvio que foi baixa. Ao meu ver, foi uma série que deveria merecer a prata", disse Diego Hypólito.

Maior medalhista da história do Brasil em Olimpíadas, Rebeca Andrade buscava a sexta premiação. A ginasta foi a última a se apresentar na trave, logo após a norte-americana Simone Biles, que errou na série e terminou em quinto lugar. A expectativa era alta pela brasileira, mas a dificuldade mais baixa impediu uma nota maior e custou o lugar no pódio.

"Na classificatória, ela tinha uma nota de partida de 6.100. Hoje, a nota de partida foi 5.700. Ela não teve quedas, teve alguns desequilíbrios durante a série, mas o que faltou hoje pra nossa Rebeca Andrade foi realmente as bonificações ligadas", completou Daiane dos Santos.

Rebeca Andrade ainda tem mais uma chance de conquistar a sexta medalha olímpica e se isolar como a maior vencedora do Brasil na história das Olimpíadas. A ginasta volta a ação nesta segunda-feira (5), a partir das 9h20 (de Brasília), pela final do solo. Esta pode ser a última vez que a brasileira disputará o aparelho nos Jogos Olímpicos.

A quarta colocação de Rebeca Andrade na final da trave gerou muita revolta entre os torcedores nas redes sociais . Em uma final com muitos erros, com direito a queda de Simone Biles, a brasileira completou sua série sem maiores problemas, porém, levou uma nota considerada baixa e ficou fora do pódio, atrás de duas italianas e uma chinesa.