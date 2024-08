Gabriel Medina é o único surfista a disputar duas semifinais do surfe em Olimpíadas - AFP

Publicado 05/08/2024 09:03

Paris - Em sua segunda participação olímpica na carreira, Gabriel Medina busca uma medalha inédita. O tricampeão mundial disputa a semifinal do surfe masculino contra o australiano Jack Robinson, nesta segunda-feira (5), a partir das 18h (de Brasília), e pode igualar o feito do compatriota Italo Ferreira.

Na primeira edição do surfe nos Jogos Olímpicos, Italo Ferreira conquistou a medalha de ouro em Tóquio 2021. Em caso de título em Teahupo'o, no Taiti, Gabriel Medina pode igualar o compatriota como os únicos campeões mundiais e olímpicos no surfe masculino.

Gabriel Medina foi o único brasileiro remanescente de Tóquio 2021. Além disso, o tricampeão mundial é o único que disputou duas semifinais entre homens e mulheres. Em caso de vitória na semifinal, o surfista vai enfrentar o vencedor do duelo entre o peruano Alonso Correa e o francês Kauli Vaast.