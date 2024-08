Alisson dos Santos terminou bateria em terceiro - AFP

Publicado 05/08/2024 07:41

França - Esperança de medalha, o brasileiro Alison dos Santos, o Piu, terminou sua primeira classificatória nos 400m com barreira na terceira posição. Apesar de ter classificado, o atleta lamentou ter sido ultrapassado no fim e foi sincero em relação a disputa da prova.

"É sempre importante ganhar essa bateria. Por um descuido, acabei ficando em terceiro. Não vi a rapaziada chegando do meu lado. É sempre para você ganhar, para garantir uma boa raia no próximo round [semifinal]. Então, tá tranquilo agora e saber que na semifinal a gente tem que ganhar nossa bateria e ir pra cima", afirmou o brasileiro.



Piu fez o tempo de 48s75 para se classificar para as semifinais. Foi o 13º melhor tempo entre os atletas que avançaram de fase. O atual recordista mundial e olímpico, o norueguês Karsten Warholm comandou a qualificatória. Ele foi o mais rápido do dia, com 47s57.

"Agora é só relaxar, entender o que a gente pode fazer de melhor para correr um tempo mais rápido, onde a gente pode relaxar um pouco mais, e só aproveitar, deixar a mente ficar tranquila e dar aquela relaxada mesmo", disse.