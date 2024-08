Tiffani Marinho vai disputar a repescagem - AFP

Tiffani Marinho vai disputar a repescagemAFP

Publicado 05/08/2024 07:22

Rio - Natural de Duque de Caxias, Tiffani Marinho, de 25 anos, terminou sua bateria na sétima colocação, nesta segunda-feira, e irá disputar a repescagem na luta por uma vaga nas semifinais dos 400m livre, nos Jogos Olímpicos de Paris.

A brasileira terminou a prova com o tempo de 52 segundos e 62 centésimos. Ela ficou na frente da portuguesa Cátia Azevedo. A vencedora da bateria foi a britância Amber Anning, com a holandesa Lieke Klaver em segundo, e a mexicana Paola Morán.



Nesta segunda-feira, o Brasil teve boas notícias no atletismo. Candidato a medalha, Alison dos Santos se classificou para as semifinais nos 400m com barreiras. Além dele, Matheus Lima também conseguiu avançar.