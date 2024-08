Lucas Carvalho não conseguiu avançar na repescagem - AFP

Publicado 05/08/2024 06:29

França - O brasileiro Lucas Carvalho, de 31 anos, não conseguiu avançar de fase nos 400m rasos, nesta segunda-feira. Ele chegou na última colocação na repescagem e não conseguiu tempo para avançar para as semifinais nos Jogos Olímpicos de Paris.

Em uma prova inusitada, com a presença de apenas três atletas, já que os outros cinco desistiram, Lucas Carvalho ficou atrás do argentino Elián Larregina, que terminou em primeiro, e do francês Gilles Biron. Apenas o líder avançava direto para a próxima fase.



O brasileiro teve um tempo inferior em relação a sua estreia na bateria. Ele concluiu a prova, nesta segunda, em 46 segundos e 25 centésimos. Na primeira eliminatória, Lucas Carvalho fez o tempo de 45 segundos e 85 centésimos e terminou sua prova em sétimo lugar.