Alison dos Santos se classificou à semifinal dos 400m com barreirasAFP

Publicado 05/08/2024 05:30 | Atualizado 05/08/2024 05:45

Paris - Esperança do Brasil por medalha nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Alison dos Santos estreou e garantiu vaga na semifinal dos 400m com barreiras. O Piu, como é conhecido, entrou em ação pela terceira bateria e terminou a prova em terceiro lugar, com o tempo de 48s75.

Alison dos Santos terminou em terceiro lugar atrás do estoniano Rasmus Magi e do americano Cj Allen. O brasileiro chegou a assumir a liderança da prova e abrir vantagem, mas tirou o pé nos últimos metros, poupou energia e cruzou a linha de chegada a 0s13 do líder.



Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, Alison dos Santos é uma das esperanças de medalha do Brasil em Paris. O atleta brasileiro foi campeão mundial da modalidade em 2022, além de ter quebrado o recorde sul-americano e do Mundial com o tempo de 46s29.

Rivais de Alison dos Santos nos 400m com barreiras, o norueguês Karsten Warholm e o americano Rai Benjamin também se classificaram, ambos em primeiro lugar. Warholm foi o mais rápido entre os três na fase classificatória com a marca de 47s57.

Matheus Lima termina em segundo e avança

Alison dos Santos não será o único representante do Brasil na semifinal dos 400m com barreiras. Matheus Lima também garantiu a vaga após terminar em segundo lugar na quinta bateria com o tempo 48s90. O jamaicano Malik James-King foi o primeiro colocado com 48s21, enquanto o britânico Alastair Chalmers fciou em terceiro com 48s98.

Matheus Lima largou com um ritmo forte e se manteve entre os quatro primeiros durante toda a prova. Após pular a última barreira, o brasileiro ocupava o quarto lugar, quando ele deu uma arrancada na última reta para saltar para o segundo lugar e garantir a classificação à semifinal.