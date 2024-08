Brasil termina em décimo lugar no triatlo de revezamento misto - AFP

Publicado 05/08/2024 04:30 | Atualizado 05/08/2024 04:41

Paris - O Brasil foi bem na estreia do revezamento misto do triatlo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A equipe brasileira terminou a prova, nesta segunda-feira (5), com a marca de 1h27min23s, e cruzou a linha de chegada em oitavo lugar.

Após o cancelamento dos treinos de natação por conta da qualidade da água do rio Sena, a prova do triatlo misto foi realizada sob muita desconfiança. A equipe brasileira foi formada por Miguel Hidalgo, Djenyfer Arnold, Manoel Messias e Vitoria Lopes.

A Alemanha venceu a prova com o tempo de 1h25min39s e conquistou a medalha de ouro. Os Estados Unidos ficaram com a prata após cruzarem a linha de chegada com a marca de 1h25min40s, seguido da Grã-Bretanha em terceiro com 1h25min40s.