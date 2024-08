Chayenne da Silva nos 400m com barreiras feminino ficou em último lugar em sua bateria e foi eliminada - AFP

Chayenne da Silva nos 400m com barreiras feminino ficou em último lugar em sua bateria e foi eliminadaAFP

Publicado 05/08/2024 06:04

Paris - Não deu para Chayenne da Silva nos 400m com barreiras feminino. A atleta brasileira, de 24 anos, ficou em último lugar na segunda bateria, nesta segunda-feira (5), no Stade de France, com o tempo de 56s56.

A chinesa Jiadie Mo e a britânica Jessie Knight garantiram a vaga na semifinal. Chayenne da Silva começou bem, mas ao longo da prova foi perdendo ritmo e terminou em último lugar.

Chayenne da Silva ficou em 31º lugar no Mundial de Budapeste, na Hungria, em 2023. Ela foi medalhista de prata nos Jogos Sul-Americanos de Assunção, no Paraguai, em 2022. Ela disputa as Olimpíadas pela segunda vez na carreira.