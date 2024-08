Marta, deitada no chão, é expulsa contra a Espanha, em partida realizada nesta quarta-feira (31) - Philippe LOPEZ / AFP

Publicado 05/08/2024 05:02

Paris - O Brasil ainda sonha com a presença de Marta na semifinal do futebol feminino. A CBF entrou com uma ação nesta segunda-feira (5) no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) solicitando um efeito suspensivo para contar com a camisa 10 contra a Espanha, terça-feira (6), às 16h (de Brasília), em Marselha.

Marta recebeu cartão vermelho direto na derrota diante da própria Espanha, pela última rodada da fase de grupos. Pelo regulamento da competição, quando um atleta recebe o vermelho direto, cumpre um jogo de suspensão e depois é julgada pelo Comitê Disciplinar da Fifa, podendo pegar até três jogos de suspensão.

Marta acabou suspensa pela pena mínima. Ou seja, além do jogo de suspensão automática, a camisa 10 pegou mais um. Ela não entrou em campo na vitória por 1 a 0 sobre a França, nas quartas de final, e tinha a expectativa de atuar a semifinal contra a Espanha.

O Brasil vai disputar medalha no futebol feminino. Em caso de vitória sobre a Espanha, garante no mínimo a medalha de prata e vai disputar o ouro. Já em caso de derrota, disputará a medalha de bronze. A CBF aguarda o julgamento do recurso para saber quando terá Marta à disposição.