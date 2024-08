Lorraine Martins foi eliminada na repescagem - AFP

Publicado 05/08/2024 08:09

França - As brasileiras Ana Carolina Azevedo e Lorraine Martins não conseguiram avançar de fase dos 200m livre. Nesta segunda-feira, as duas terminaram suas baterias na repescagem na sexta colocação e não conseguiram tempo para avançar nos Jogos Olímpicos de Paris.

Primeira a competir, Ana Carolina Azevedo, de 26 anos, concluiu a prova em 26 segundos e 44 centésimos. Já Lorraine Martins, de 24 anos, fez um tempo um pouco maior, fechando sua bateria em 26 segundos e 82 centésimos.



Nesta segunda-feira, o Brasil teve boas notícias no atletismo. Candidato a medalha, Alison dos Santos se classificou para as semifinais nos 400m com barreiras. Além dele, Matheus Lima também conseguiu avançar.