Rebeca Andrade faturou ouro com Simone Biles em segundo - AFP

Publicado 05/08/2024 11:02 | Atualizado 05/08/2024 11:03

França - Da frustração à glória assim foi Rebeca Andrade em pouco tempo nesta segunda-feira em Paris. Após ficar em quarto lugar na trave, a brasileira, de 25 anos, se recuperou para se sagrar campeã olímpica no solo. A ginasta destacou os dois momentos opostos que viveu no seu último dia de apresentação nos Jogos Olímpicos de 2024.

"Fiquei muito feliz e muito orgulhosa das minhas apresentações. Inclusive na trave. Consegui me concentrar no solo, depois da trave e o ouro veio. Graças a Deus consegui essa vitória e fechar aqui em Paris com vitória", afirmou.



Com a nota de 14,166, Rebeca Andrade superou Simone Biles, que concluiu sua apresentação com 14,133, na segunda posição. A brasileira destacou toda sua trajetória em Paris e revelou o motivo do seu choro após a medalha de ouro.

"Eu pedi bastante para Deus durante toda a competição para que eu conseguisse ir bem, não me lesionar, então o choro foi por isso. Por tudo que aconteceu deu tudo certo e foi exatamente o que eu pedi", disse.