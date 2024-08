Julia Soares terminou prova na sétima colocação - AFP

Publicado 05/08/2024 09:42

França - Estreante nos Jogos Olímpicos, a brasileira Julia Soares, de 18 anos, encerrou sua participação em Paris com um sétimo lugar na final da trave de equilíbrio. A jovem sofreu uma queda na apresentação, mas ficou contente com seus resultados na capital francesa.

"Estou muito feliz de estar entre as melhores. Só mostrou para mim que sou capaz disso e muito mais. Confesso que fiquei nervosa, minha primeira final olímpica. É gratificante saber que todo o trabalho valeu a pena. Cometi erros e acontece. Eu levantei a cabeça e terminei. Não fiquei feliz, claro, mas fiquei muito feliz de estar entre as melhores. Competir com a Simone, com a Rebeca, com as outras meninas", afirmou.



Julia, que volta para casa com um bronze na final por equipes, também comentou a apresentação de Rebeca Andrade, que acertou sua série na trave, mas acabou ficando apenas na quarta colocação, longe do pódio.

"Eu estava torcendo pela Rebe. Eu achei ela incrível, gente. Poderia dar nota mil para ela", disse a brasileira, que levou uma nota de 12.333.