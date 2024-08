Adam Peaty criticou a liberação de chineses reprovados em testes de doping - AFP

Publicado 05/08/2024 12:09

Paris - A liberação de dois atletas chineses na natação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 rendeu polêmica. A dupla Qin Haiyang e Sun Jiajun está entre os 11 atletas que testaram positivo para uma substância que aumenta a performance, mas mesmo assim foram liberados para participarem da competição. O nadador britânico Adam Peaty detonou a decisão dos órgãos responsáveis e criticou os chineses.

"Se você foi "contaminado" duas vezes, como uma pessoa honrada, você deveria deixar o esporte. Mas sabemos que o esporte não é simples assim. Uma das minhas citações favoritas no esporte é que se não há motivo para vencer se não for de forma justa. Penso que você sente isso no coração. Se você ganha e sabe que está trapaceando, não está realmente ganhando", disse o britânico.

A China venceu a prova do revezamento 4x100m medley. A equipe chinesa conseguiu subir do quarto para o primeiro lugar com uma parcial de 45s92 de Pan Zhanle, no nado livre, meio segundo abaixo do recorde mundial, que foi estabelecido por ele na Olimpíada de Paris 2024. Já a Grã-Bretanha terminou a disputa em quarto lugar e ficou fora do pódio.

A defesa chinesa justificou que Qin Haiyang e Sun Jiajun foram contaminados por uma comida. Já Zhanle não testou positivo para substâncias, mas a sua performance nos 100m livre rendeu questionamentos do treinador australiano Brett Hawke. O comandante chegou a chamar o chinês de "adolescente anormal" após a vitória com 1s08 de vantagem.