Rebeca Andrade conquistou o ouro no soloAFP

Publicado 05/08/2024 11:39 | Atualizado 05/08/2024 12:07

Rio - Luciano Huck, Preta Gil e vários famosos celebraram a vitória de Rebeca Andrade, de 25 anos, na final do solo da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris 2024, nesta segunda-feira (5), através das redes sociais. Com a nota de 14,166, a atleta superou a americana Simone Biles e conquistou a medalha de ouro.

"É ouro! É do Brasil. A Rebeca de 14 anos atrás não imaginava que chegaria tão longe, mas hoje é a atleta brasileira com maior número de medalhas. Obrigado por não ter desistido dos seus sonhos! Obrigado pela sua dedicação ao esporte!", afirmou Luciano Huck. "Que emoção! Nossa garota de ouro!!!! Viva Rebeca Andrade e todas as meninas desse Brasil que lutam pelos seus sonhos", comemorou Preta Gil.

"A maior medalhista brasileira da história! rainhaaaaaa obrigada por representar o Brasil tão bem. Só quem é brasileiro sabe como é difícil ser atleta no nosso país. Precisa ter muito amor, resistência e vontade, no lugar de todo o resto que tanto falta. Você é exemplo de luta e garra. Te amo e apoio agora na vitória e te amo e apoio no futuro seja ele qual for", disse Anitta.

"2 ouros, 3 pratas e 1 bronze. Rebeca Andrade, você merece o mundo e todas essas medalhas que carregas no peito. O Brasil está com muito orgulho de você e a gente aqui também! Que emoção", frisou Thais Fersoza. "Ouro do Brasil. O nome dela é Rebeca Andrade. Simplesmente a brasileira com o maior número de medalhas em olimpíadas! Você é gigante", elogiou Gil do Vigor.

"É OURO!! Rebeca Andrade, ouro no solo em Paris!! Graça, charme, técnica, precisão, ousadia!! Pra se tornar a maior atleta olímpica brasileira em todos os tempos com 6 medalhas!! Dois ouros, três pratas e um bronze", vibrou Galvão Bueno.

Com essa conquista, Rebeca se torna a maior medalhista da história do Brasil nas Olimpíadas , deixando para trás os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, donos de cinco pódios cada. A ginasta soma agora seis medalhas olímpicas. Ela havia sido bronze por equipes e prata no individual geral e também no salto. Na Olimpíada de Tóquio, em 2021, a ginasta foi ouro no salto e prata no individual geral.

