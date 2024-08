Ana Sátila - AFP

Publicado 05/08/2024 11:30 | Atualizado 05/08/2024 11:49

Por muito pouco Ana Sátila não disputou mais uma final na Olimpíada de Paris. A brasileira foi ultrapassada no último obstáculo do caiaque cross e terminou em terceiro lugar, o que a impediu de disputar a final por medalha nesta segunda-feira (5).

Ana Sátila teve uma largada complicada e ficou em último lugar, mas soube se posicionar na descida. Ela aproveitou a distância para a líder britânica Kimberley Woods para passar sem dificuldade pelo obstáculo três, enquanto as outras duas adversárias se enrolavam do outro lado, e subiu para a segunda posição.

A atleta do Botafogo se manteve bem no restante da prova, mas justamente no último obstáculo, foi tocada e atrapalhada pela francesa Angele Hug, que conseguiu ultrapassá-la e garantiu a segunda vaga para a final.

Ana Sátila finalizou sua participação em Paris na final B, que não dava medalha. A brasileira teve bom começo, chegou a liderar, mas se complicou na parte final e terminou em quarto lugar na bateria, e foi a oitava na classificação final.

Ana Sátila conta com sorte nas quartas de final

Ana Sátila caiu nas águas primeiro para a disputa das quartas de final e por pouco não foi eliminada. Em um início ruim, a brasileira estava em último lugar e terminou em terceiro porque conseguiu ultrapassar uma adversária no obstáculo final, o que não seria suficiente para avançar.

Entretanto, a britância Mallory Franklin, que terminou em segundo, foi penalizada porque errou durante o rolamento. Com isso, Ana Sátila subiu para o segundo lugar e se garantiu na semifinal, assim como a francesa Angele Hug.