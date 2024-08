Rebeca Andrade garantiu primeiro lugar no pódio após faturar medalha de ouro no solo - AFP

Publicado 05/08/2024 12:28



Rio - Depois de Rebeca Andrade ter faturado a segunda medalha de ouro do Brasil na Olimpíada de Paris, a torcida do Flamengo começou uma mobilização para que a ginasta seja recebida com festa no aeroporto ao retornar ao país. Atleta do clube da Gávea, Rebeca superou Simone Biles e conquistou o ouro inédito no solo nesta segunda-feira (5), na Bercy Arena.

Nas redes sociais, muitas celebridades comemoraram a conquista , incluindo o jogador Vinícius Júnior , revelado pelo Flamengo. Além dos famosos e das autoridades, diversos rubro-negros também celebraram a vitória e aproveitaram para convocar os torcedores à receberem a ginasta com um "AeroFla".

"Torcida do Flamengo no aeroporto para receber somente a maior medalhista brasileira da história. Será que é pedir muito?", escreveu um internauta no X (antigo Twitter).

"Pena que geral não curte muito esportes que não sejam jogados com bola. Porque a Rebeca merece demais um AeroFla!", reforçou o jornalista Fabrício Lopes. Um outro flamenguista também fez coro pela campanha, pedindo celebração até no Maracanã: "AeroFla e Festa no Maracanã para Rebeca Andrade!", escreveu.

A ginasta, que já havia conquistado uma prata no salto e no individual geral, e um bronze por equipes, acumulou sua quarta medalha em Paris. Com isso, ela superou Robert Scheidt e Torben Grael e se tornou a maior medalhista olímpica da história do país, com seis medalhas. Em Tóquio 2020, a ginasta já havia conquistado o ouro no salto e a prata no individual geral.

