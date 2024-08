Simone Biles e Jordan Chiles reverenciaram Rebeca Andrade no pódio - Gabriel Bouys / AFP

Publicado 05/08/2024 13:45

Simone Biles reverenciando Rebeca Andrade após a conquista do ouro no solo, na manhã desta segunda-feira (5), coroou a participação histórica da brasileira na Olimpíada de Paris. Segundo a ginasta norte-americana, ela e sua compatriota Jordan Chiles, que completou o pódio, tomaram a atitude por respeito à Rebeca, a quem rasgou elogios. França - A cena deapós a, na manhã desta segunda-feira (5), coroou a participação histórica da brasileira na Olimpíada de Paris. Segundo a ginasta norte-americana, ela e sua compatriota Jordan Chiles, que completou o pódio,, a quem rasgou elogios.

"A Rebeca é incrível. Ela é uma rainha. Estávamos muito animadas. Decidimos demonstrar nosso respeito. A Jordan disse que deveríamos fazer e eu disse que sim. É por isso que fizemos. Era o correto a ser feito. Amo Rebeca. Ela é incrível. Ela é uma pessoa maravilhosa e uma ginasta melhor ainda. Ela me ajuda a estar concentrada. Ela me faz competir melhor. É uma pessoa com muito talento, vejo que ela ainda terá uma longa carreira. Estou animada para ver o que mais vem para ela. Mas agora ela e todas nós precisamos relaxar", disse Biles.

"Ela é incrível. Uma lenda. Devemos reconhecer o trabalho dela. Ficamos muito felizes por esse pódio ter sido formado por mulheres pretas. Era muito importante para nós isso. Senti que era necessário (a referência)", reforçou Jordan Chiles.

Diferente do habitual, Simone Biles viveu um dia de falhas e não conseguiu confirmar seu favoritismo ao ouro. Na final da trave, a americana sofreu uma queda e acabou ficando em quinto lugar, logo atrás de Rebeca, que foi a quarta. No solo, foi superada pela brasileira após pisar fora do tablado.

"Hoje foi uma loucura. Estou competindo há uma semana. Tive que fazer mais uma vez e foi uma honra competir com as meninas. Obviamente, não foi a minha melhor performance, mas quem medalhou mereceu. O que importa é que conseguimos medalhas. Nunca sabemos o que vai acontecer na ginástica. Não estou decepcionada com o meu desempenho nos Jogos Olímpicos, pelo contrário, estou muito feliz e orgulhosa. Consegui mais do que meus sonhos mais loucos. Há dois anos, não imaginava estar aqui. Consegui quatro medalhas. Então não posso ficar chateada com minha performance. Estou muito orgulhosa. É sempre muito empolgante competir", garantiu a ginasta.

Com o ouro desta segunda, Rebeca se isolou como a maior medalhista da história do Brasil, com seis pódios, superando os velejadores Torben Grael e Robert Scheidt. Ela deixa Paris com o saldo de um ouro, duas pratas e um bronze, além do ouro e da prata que já havia conquistado nos Jogos de Tóquio.