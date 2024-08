Dupla do Brasil formada por Vitor Ishiy (ao fundo) e Guilherme Teodoro venceu o confronto contra Portugal - Yeon-je Jung/ AFP

Publicado 05/08/2024 12:55

por 3 a 1, nesta segunda-feira (5),e se classificou para as quartas de final na Olimpíada de Paris. A equipe do Brasil de tênis de mesa, formada por Hugo Calderano , Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro, venceu Portugal, nesta segunda-feira (5),e se classificou para as quartas de final na Olimpíada de Paris.

Como foi a vitória do Brasil no tênis de mesa



No primeiro jogo por equipes, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro chegaram a abrir 2 sets a 0, mas sofreram o empate em 2 x 2 de Tiago Apolonia e Marcos Freitas. No set de desempate, os brasileiros abriram 9x6, levaram o empate também, mas garantiram a vitória com um 12 x 10, fechando o confronto em 3 x 2.

Hugo Calderano em ação pela equipe do Brasil no tênis de mesa Jung Yeon-je / AFP

Na sequência, Hugo Calderano começou mal e esteve muito perto de perder o primeiro set para João Geraldo, mas conseguiu uma virada incrível, saindo de uma desvantagem de oito pontos para fazer 13x11. O brasileiro venceu com facilidade os outros dois sets (11x5 e 11x7) e fechou por 3 a 0 a partida.

Guilherme Teodoro voltou à mesa para o terceiro jogo, para fechar o confronto, mas não conseguiu. Mas perdeu o primeiro set para Marcos Freitas por 7x11. No segundo, vencia por 10x7, e levou a virada, perdendo por 10x12. No último, foi atropelado por 4x11 e Portugal seguiu vivo.

Com a necessidade do quarto jogo, Vitor Ishiy enfrentou João Geraldo num confronto equilibrado. O brasileiro venceu o primeiro set por 14x10 e perdeu o segundo e o terceiro, por 8x11, mas se recuperou no quarto e fez 11x9. No tiebreak, Ishiy salvou dois pontos do set, virou e fechou o jogo e o confronto por 14x12.