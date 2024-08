Stephan Barcha e sua égua Primavera avançaram na 13ª posição, com um tempo de 76.03 - Reprodução / Instagram

Publicado 05/08/2024 13:49 | Atualizado 05/08/2024 13:50

Rodrigo Pessoa e Stephan de Freitas Barcha garantiram vaga na final do salto individual no hipismo, nesta segunda-feira (5), no Palácio de Versalhes, pelos Jogos Olímpicos. Os dois brasileiros fizeram voltas limpas e avançaram para a próxima fase. Já Yuri Mansur sofreu uma penalidade e terminou a etapa abaixo da zona de classificação.

O primeiro corredor brasileiro foi Rodrigo, que em uma volta perfeita, conseguiu passar pelos obstáculos sem cometer penalidades. Com um tempo de 77.03, ele e seu cavalo, Major Tom, garantiram a 17º posição e carimbaram vaga na próxima fase.

O segundo corredor classificado foi Stephan. Ele foi um dos últimos a correr e também fez uma volta perfeita. Ultrapassando todos os obstáculos sem dificuldades, o corredor e sua égua, Primavera, obtiveram a melhor colocação entre os brasileiros, se classificando na 13º posição com um tempo de 76.03.

Yuri Mansur foi o segundo brasileiro a iniciar a prova e não conseguiu uma vaga na próxima fase devido a uma grande penalidade sofrida. Ele vinha fazendo uma volta boa, passando limpo pelos obstáculos, até que no objeto 12, a sua égua, Miss Blue, não conseguiu pular.

Foi necessária uma segunda tentativa para superá-lo e, com isso, o brasileiro terminou a prova com uma penalização de 19 segundos, finalizando o circuito com 93.37, na 62ª colocação, e ficando de fora da próxima fase, para qual apenas os 30 primeiros passaram.

O francês Julien Epaillard, com sua égua Dubai du Cedre, terminou a prova em primeiro lugar, com 73.07. Os irlandeses Shane Sweetnam e Daniel Coyle vieram em seguida, com 73.35 e 73.64 respectivamente.

A final do salto individual do hipismo acontecerá nesta terça-feira (6), a partir das 5h, também no Palácio de Versalhes.