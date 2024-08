Rebeca Andrade foi medalha de ouro no solo nos Jogos de Paris - Loic Venance / AFP

Publicado 05/08/2024 14:44

conquistar a medalha de ouro no solo se isolar como a maior medalhista olímpica da história do Brasil, superando Torben Grael e Robert Scheidt. Além do orgulho de carregar esse título, a ginasta garantiu uma verdadeira bolada com seus quatro pódios na capital francesa: R$ 826 mil. França - Rebeca Andrade fez história nesta segunda-feira (5) ao, superando Torben Grael e Robert Scheidt. Além do orgulho de carregar esse título, a ginasta

Seguindo o critério de premiação do Comitê Olímpico do Brasil (COB), o ouro garantiu R$ 350 mil para Rebeca, além dos R$ 210 mil por cada uma das duas pratas e de R$ 56 mil pelo bronze. No caso do terceiro lugar, foram R$ 280 mil para a equipe de cinco ginastas dividir ente si.

Veja o valor das premiações do COB

Individual

Ouro: R$ 350 mil

Prata: R$ 210 mil

Bronze: R$ 140 mil



Grupo (dois a seis atletas)

Ouro: R$ 700 mil

Prata: R$ 420 mil

Bronze: R$ 280 mil



Coletivo (sete ou mais atletas)

Ouro: R$ 1,05 milhão

Prata: R$ 630 mil

Bronze: R$ 420 mil

Veja o ranking de premiação dos atletas brasileiros

Rebeca Andrade (ginástica artística): R$ 826 mil (bronze por equipes + duas pratas individuais + ouro individual);

Beatriz Souza (judô): R$ 392 mil (ouro individual + bronze por equipes)

Willian Lima (judô): R$ 252 mil (prata individual + bronze por equipes);

Caio Bonfim (marcha atlética): R$ 210 mil (prata individual);

Larissa Pimenta (judô): R$ 182 mil (bronze individual + bronze por equipes);

Rayssa Leal (skate): R$ 140 mil (bronze individual);

Flávia Saraiva (ginástica artística): R$ 56 mil (bronze por equipes);

Jade Barbosa (ginástica artística): R$ 56 mil (bronze por equipes);

Lorrane Oliveira (ginástica artística): R$ 56 mil (bronze por equipes);

Júlia Soares (ginástica artística): R$ 56 mil (bronze por equipes);

Rafaela Silva (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes);

Ketleyn Quadros (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes);

Leonardo Gonçalves (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes);

Rafael Macedo (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes);

Guilherme Schmidt (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes);

Daniel Cargnin (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes);

Rafael Silva (judô): R$ 42 mil (bronze por equipes).