Bruna Alexandre e Giulia Takahashi em ação no tênis de mesaJung Yeon-je / AFP

Publicado 05/08/2024 17:13 | Atualizado 05/08/2024 17:23

França - A equipe feminina de tênis de mesa do Brasil não foi páreo para a Coreia do Sul e deu adeus à competição logo na estreia, ao perder por 3 a 1, nesta segunda-feira (5). Apesar da eliminação, a partida foi histórica por causa de Bruna Alexandre. Isso porque ela se tornou a primeira atleta brasileira a disputar tanto Olimpíada quanto Paralimpíada

Ela, que tem 29 anos, estreou em Paris-2024 após duas experiências em Paralimpíadas (Rio-2016 e Tóquio-2020), com quatro medalhas conquistadas, sendo uma de prata. Bruna Alexandre teve o braço direito amputado quando tinha apenas três meses de vida, em decorrência de uma trombose causada por uma vacina mal aplicada.

Nesta segunda, a mesa-tenista fez dupla com Giulia Takahashi no primeiro jogo e disputou a última partida no individual. Bruna Takahashi completou a equipe e foi a responsável pela única vitória do Brasil.

Primeiro jogo (Bruna Alexandre e Giulia Takahashi): derrota por 3 a 0.

Bruna Alexandre e Giulia Takahashi não tiveram vida fácil contra a dupla Yubin Shin/Jihee Jeon no primeiro set. As sul-coreanas pisaram no acelerador e chegaram a abrir 10 a 3 e fecharam com 11 a 6.

No segundo, a equipe brasileira teve um início melhor, mas caiu de produção e perdeu por 11 a 5. O terceiro foi mais equilibrado, e Bruna e Giulia chegaram a ficar somente um ponto atrás na reta final, mas não evitaram a derrota por 11 a 8.

Segundo jogo (Bruna Takahashi): vitória por 3 a 2.

O primeiro set foi de Bruna Takahashi. Depois de um início equilibrado, ela deslanchou na reta final e venceu por 11 a 8. No segundo, porém, a brasileira demorou a engrenar e viu Eunhye Lee abrir 5 a 0 de vantagem. Bruna até se recuperou e encostou no placar, mas perdeu por 11 a 9.

Já no terceiro, ela chegou a ter 7 a 3 a favor, mas viu a adversária reagir e fechar o set em mais um 11 a 9. Apesar do cenário, Bruna lidou bem com a pressão e venceu o quarto set por 11 a 8. No quinto e último, sobrou na quadra a derrotou a sul coreana por 11 a 4.

Bruna Takahashi no jogo contra Eunhye Lee Jung Yeon-je / AFP

Terceiro jogo (Giulia Takahashi): derrota por 3 a 0.

Giulia Takahshi até começou bem e abriu 2 a 0 no primeiro set, mas Jihee Jeon acordou e engatou seis pontos em sequência. A desvantagem foi grande, e a brasileira perdeu perdeu por 11 a 7.

No segundo, a sul-coreana deslanchou a derrotou a brasileira por 11 a 4. Giulia pareceu sentir o set anterior, não se encontrou no terceiro e perdeu por 11 a 2.

Quarto jogo (Bruna Alexandre): derrota por 3 a 0.

No primeiro set, Bruna viu Eunhye Lee abrir 4 a 1, mas se recuperou e chegou a deixar tudo igual no placar. A sul-coreana, porém, se recuperou na partida e venceu por 11 a 8.

Bruna viu a adversária abrir novamente 4 a 1 no segundo set, mas dessa vez não conseguiu voltar para o jogo e perdeu por 11 a 5. No terceiro, a derrota por 11 a 6 selou a eliminação brasileira.