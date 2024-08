Draymond Green em ação pelo Golden State Warriors, da NBA - Lachlan Cunningham / AFP

Draymond Green em ação pelo Golden State Warriors, da NBALachlan Cunningham / AFP

Publicado 05/08/2024 17:34 | Atualizado 05/08/2024 17:37

Draymond Green, pivô quatro vezes campeão da NBA pelo Golden State Warriors, projetou o duelo entre Estados Unidos e Brasil pelos Jogos Olímpicos e afirmou que o seu país deve vencer os brasileiros por uma larga vantagem. A declaração foi feita nesta segunda-feira (5), no podcast do jogador. O confronto acontecerá nesta terça-feira (6), às 16h30 (horário de Brasília).

"Os EUA vão começar o mata-mata jogando contra o Brasil, acho que vamos varrer eles por uns 40 pontos. É legal ver os brasileiros chegando até aqui, amo os brasileiros. Um salve para o Gui Santos (companheiro de Draymond no Golden State Warriors), que está jogando pelo Brasil. Mas eles não têm nenhuma chance, vão perder por uns 35 ou 40 pontos de diferença e vamos avançar para as semifinais", afirmou, no "The Draymond Green Podcast".

"Sendo sincero, o Brasil não tem o suficiente. Eles são velhos, eles têm alguns caras bem velhos no time, eles não têm mais o Leandrinho, nem o Anderson Varejão. Eles têm que reconstruir o time com jovens, então, eles não têm chance, já entendemos isso", concluiu.

O time escolhido pelos Estados Unidos para a disputa dos Jogos Olímpicos está sendo chamado de "Dream Team" (time dos sonhos, traduzido do inglês para o português), por contar com grandes estrelas da NBA, campeonato nacional de basquete estadunidense.