Brasil perde para os Estados Unidos no vôlei masculino e dá adeus aos Jogos de Paris Gaspar Nóbrega / COB

Publicado 05/08/2024 20:09 | Atualizado 05/08/2024 20:10

Após derrota para os Estados Unidos por 3 sets a 1 (parciais de 24/26, 30/28, 19/25 e 19/25) nesta segunda-feira (5), a seleção brasileira masculina de vôlei foi eliminada nas quartas de final e terminou a Olimpíada de Paris no oitavo lugar, a pior colocação do Time Brasil desde os Jogos de Munique, de 1972, há 52 anos, ocasião em que a equipe acabou na mesma posição.

Esta também é a primeira vez desde a Olimpíada de 2000, disputada em Sydney, na Austrália, que o Brasil fica fora dos quatro primeiros colocados, que na ocasião, foram Iugoslávia, Rússia, Itália e Argentina. A Seleção chegou na final nas quatro edições seguintes, conquistando o ouro em 2004 e 2016 e ficando com a prata em 2008 e 2012.

A campanha do Brasil em 2024 foi marcada por instabilidade. Após derrotas para a Itália por 3 sets a 1 e Polônia por 3 sets a 2, a seleção comandada por Bernardinho se manteve viva após vencer o Egito por 3 sets a 2. No entanto, apesar de ter bons momentos do jogo, o time foi superado pelos americanos e deu adeus à competição.