A grande decepção do dia foi o vôlei masculino. O Brasil para os Estados Unidos por 3 sets a 1 (parciais de 24/26, 30/28, 19/25 e 19/25) e ficou de fora da semifinal, o que não acontecia desde Sydney 2000.Natalia Kolenikova / AFP

Publicado 05/08/2024 18:11

França - O Brasil está eliminado do torneio de vôlei masculino da Olimpíada de Paris. Na tarde desta segunda-feira (5), o time comandado por Bernardinho enfrentou um clássico difícil com os Estados Unidos e acabou levando a pior, sendo derrotado por 3 sets a 1 (parciais de 24/26, 30/28, 19/25 e 19/25).

Com a derrota, o Brasil volta a ficar fora das semifinais olímpicas do vôlei masculino, algo que não acontecia desde os Jogos de Sydney, em 2000. Os Estados Unidos voltam a quadra na próxima quarta (7), às 15h, contra a França. Mais cedo, às 11h (de Brasília), Itália e Polônia definem o outro finalista.

Como foi o jogo

A exemplo do que já aconteceu em outras partidas, o Brasil largou na frente e chegou a ter cinco pontos de vantagem, mas permitiu uma reação dos estadunidenses no primeiro set. Com erros do time brasileiro em momentos cruciais, os adversários viraram o placar e conseguiram fechar em 24/26.



Aparentemente abalada com a virada do primeiro set, a Seleção iniciou a segunda etapa sendo presa fácil e viu os Estados Unidos abrirem seis pontos no marcador. Porém, as mexidas de Bernardinho, com as entradas de Alan e Darlan, deram outra dinâmica ao jogo e mudaram o cenário. Com grande atuação da dupla e de Leal, o time brasileiro foi buscar uma virada incrível e venceu com parcial de 30/28.

Sem embalar com a reação incrível da segunda etapa, o Brasil voltou a proporcionar um jogo confortável aos Estados Unidos no terceiro set. Com erros bobos, a equipe de Bernardinho deixou que os estadunidenses recuperassem a confiança e confirmassem a vitória por 19/25 com tranquilidade.

O quarto e último set foi o mais equilibrado da partida. Sem nenhum time abrir larga vantagem, as duas equipes caminharam bem próximas ao placar, mas os Estados Unidos deslancharam na reta final, sacramentando sua vitória por 3 sets a 1 com 19/25.