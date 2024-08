Alison dos Santos chegou atrás do francês Clément Ducos - Jewel Samad / AFP

Publicado 07/08/2024 17:34

Publicado 07/08/2024 17:32

Alison do Santos passou sufoco para se avançar à final dos 400m com barreiras. Na semifinal, disputada nesta quarta-feira (7), o brasileiro chegou atrás do norueguês Karsten Warholm e do francês Clément Ducos e só se classificou por ter feito o melhor tempo entre os que não cruzaram nas duas primeiras posições em suas baterias. Após a prova, Ducos criticou a forma física de Piu.

"Não estou surpreso com meu tempo, mas talvez esteja surpreso com o segundo lugar, na frente do Alison dos Santos. Eu acho que o Alison não está tão em forma como já esteve. Estou contente com a vaga", afirmou o francês.

A chegada de Clément Ducos em segundo lugar causou surpresa, já que ele não aparecia nem entre os 10 primeiros do ranking. Após a prova, Piu afirmou que já conhecia o adversário.

"Eu sabia (quem era o francês). Ele correu bem este ano. Ele participa do universitário, mas acabou sendo desclassificado. Por isso não tinha índice no ranking mundial. A gente sabia quem ele era e que ele corre rápido. Estávamos esperando um resultado", declarou à TV Globo.

Alison dos Santos volta às pistas na próxima sexta-feira (9), às 16h45 (de Brasília), na disputa pela medalha dos 400m com barreiras.