Cata Coll discute com Gabi Portilho, atacante da seleção brasileiraSylvain Thomas / AFP

Publicado 07/08/2024 16:11

Paris - Goleira da seleção espanhola feminina de futebol, Cata Coll lamentou a derrota para o Brasil por 4 a 2 na última terça-feira (6) e admitiu ter ficado incomodada diante da postura das adversárias. Com a vitória, as brasileiras avançaram à final e disputarão a medalha de ouro na Olimpíada de Paris.

"Acho que não existe companheirismo nesse time, o Brasil. Dói porque, além de tudo, são colegas de profissão. Tenho que admitir que em algum momento me afetou, mas é isso", declarou a arqueira.

A espanhola fez questão de pedir desculpas, já que errou no início da partida em gol que abriu o placar para o Brasil. Além da falha, outro fator que chamou atenção no duelo foi a máscara de proteção de Cata Coll. Ela, inclusive, deixou de utilizá-la no intervalo: "Tirei no vestiário, de raiva, e depois nem lembrei. Peço desculpas às minhas companheiras, à torcida. Não estive aqui hoje, é a realidade".

A Espanha disputará o bronze com a Alemanha, na próxima sexta-feira (9), às 10h (de Brasília). Já a Seleção lutará pelo ouro contra os Estados Unidos, no sábado (10), às 12h (também de Brasília).