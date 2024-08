Eduardo de Deus está fora da final dos 110m com barreiras - Jewel Samad / AFP

Eduardo de Deus está fora da final dos 110m com barreirasJewel Samad / AFP

Publicado 07/08/2024 14:31

França - O Brasil não terá representantes na final dos 110m com barreiras na Olimpíada de Paris. Na tarde desta quarta-feira (7), Eduardo de Deus e Rafael Pereira tiveram um desempenho ruim na semifinal disputada no Stade de France e acabaram fora da decisão.

O primeiro brasileiro a competir foi Rafael Pereira, que ocupou a raia 9 na segunda bateria. O mineiro acabou largando mal e se chocando com várias barreiras ao longo do percurso, que comprometeram sua aceleração. Com isso, acabou chegando em última em sua disputa, com o tempo de 13,87 segundos, e dando adeus à chance de classificação.

Na sequência, foi a vez de Eduardo de Deus entrar na pista. O brasileiro se chocou apenas com uma barreira, mas não teve explosão suficiente para brigar pelas primeiras colocação e terminou em sexto lugar.

O Brasil vive uma tarde agitada de atletismo no Stade de France. Além das semifinais dos 110m com barreiras, o país também tem representantes no salto triplo, nos 400m com barreiras e nos 200m livres.