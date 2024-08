John Textor marcou presença na final do skate park da Olimpíada de Paris e imitou comemoração de Carlos Alberto - Reprodução / Cazé TV

Publicado 07/08/2024 12:58

ficou na torcida pelo ítalo americano Alex Sorgente.

A final do skate park teve a presença do americano John Textor. Ex-skatista, o dono da SAF do Botafogo marcou presença na disputa na Olimpíada de Paris com um boné do Lyon e

"Há um garoto de Jupiler, na Flórida, Alex Sorgente. Meu irmão ajudou, orientando-o quando era bem jovem no skate e ele hoje está na final. Ele está sob o passaporte italiano, mas é muito americano", afirmou disse Textor em entrevista à Cazé TV.



Textor também mostrou conhecer os três brasileiros na final, Augusto Akio, Luigi Cini e Pedro Barros. E mandou um recado para os torcedores do Botafogo. O time alvinegro enfrenta o Bahia nesta quarta-feira (7), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.



"Vim para a cerimônia de abertura, assisti ao jogo do Thiago Almada em nosso estádio, em Lyon, ele foi muito bem. Fogoooo! Hoje será uma grande noite! Bahia, desculpa!", disse Textor, imitando gesto feito por Carlos Alberto na comemoração do gol no empate em 1 a 1, na ida.