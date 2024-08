Cinegrafista atrapalhou atletas durante a prova dos 5.000m masculino - AFP

Publicado 07/08/2024 11:32

Paris - Um momento de desatenção de um cinegrafista quase provocou um acidente durante a prova dos 5.000 metros masculino, nesta quarta-feira (7), no Stade de France, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Os atletas precisaram desviar do câmera e alguns perderam tempo na disputa pelas primeiras posições.

O cinegrafista caminhava para deixar a pista, mas não percebeu a aproximação do pelotão. Os atletas se aproximaram rapidamente e alguns precisaram desviar do câmera, perdendo tempo na disputa pelas primeiras posições. Apesar do perigo, a situação não gerou incidente.

Porém, as provas dos 5.000m não terminaram sem incidentes. Na primeira bateria, o britânico George Mills e o francês Hugo Hay se desentenderam após um choque que derrubou quatro atletas. Após a corrida, Mills foi tirar satisfação com Hay e o clima esquentou, mas não passou de uma discussão.