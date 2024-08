Collant amarelo de Rebeca Andrade, na disputa do individual geral, vai para o museu olímpico - Lionel Bonaventure / AFP

Collant amarelo de Rebeca Andrade, na disputa do individual geral, vai para o museu olímpicoLionel Bonaventure / AFP

Publicado 07/08/2024 10:18

"Eu me sinto muito honrada porque temos tantos atletas nessa Olimpíada. A gente fez história, batalhou bastante pra conseguir o espaço que temos hoje, e para chegar onde a gente chegou. Então eu me sinto verdadeiramente lisonjeada", afirmou Rebeca Andrade.



O collant amarelo de Rebeca Andrade fará parte do acervo de mais de 10 mil peças - de muitos atletas que ficaram marcados na história dos Jogos - e podem ser visitados no museu olímpico.



quatro medalhas, sendo um ouro no solo, duas pratas, no salto e no individual geral, e um bronze por equipes. Rebeca Andrade fez história na Olimpíada de Paris ao conquistarduas pratas, no salto e no individual geral, e um bronze por equipes.

Com as outras duas que teme de Tóquio-2020, a ginasta do Flamengo superou os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, ambos com cinco, como a maior medalhista do Brasil.