Vagner Souta foi eliminado do K1 1000m - Divulgação / Canoagem Brasileira

Publicado 07/08/2024 09:19

Paris - Não deu para Vagner Souta na disputa do caiaque individual (K1) 1.000 metros nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O canoísta brasileiro terminou em último lugar na primeira bateria das quartas de final com o tempo 3min50s72, nesta quarta-feira (7), no Estádio Náutico de Água Plana, e se despediu da Olimpíada.

Nos primeiros 250m, Vagner Souta anotou o tempo de 50s82 e ocupava o último lugar da bateria. O brasileiro não conseguiu se recuperar, seguiu no fundo do pelotão e chegou na metade da prova com a marca de 1min45s73, ainda na última posição. Nos últimos 500m, o canoísta viu a distância aumentar e encerrou a participação com o tempo de 3min50s72.

O Brasil ainda segue brigando por medalhas em outras modalidades da canoagem. No caiaque individual, Ana Paula Vergutz disputará a semifinal dos 500m feminino. Já na canoa individual, Isaquias Queiroz é a principal esperança de medalha no C1 1.000m, além das provas do C2, em dupla.