Mateus Nunes se classificou para as quartas de finalReprodução / Instagram

Publicado 07/08/2024 07:25

França - O canoísta Mateus Nunes, de apenas 18 anos, está nas quartas de final do C-1 1.000m. Ele terminou sua bateria na terceira colocação, não conseguiu a classificação direta para as semifinais, mas segue vivo nos Jogos Olímpicos de Paris.

O jovem concluiu a sua prova com o tempo de 3 minutos, 52 segundos e 50 centésimos. Na frente do brasileiro ficaram Serghei Tarnovschi, da Macedônia, e no canadense Connor Fitzpatrick.



Mais cedo, Isaquias Queiroz conseguiu se classificar diretamente para as semifinais na prova. Atual campeão olímpico no C-1 1.000m., o baiano ficou em segundo lugar em sua bateria e garantiu sua vaga.