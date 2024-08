Qualidade da água do rio Sena é uma das grandes polêmicas dos Jogos de Paris - Jeff Pachoud / AFP

Qualidade da água do rio Sena é uma das grandes polêmicas dos Jogos de ParisJeff Pachoud / AFP

Publicado 07/08/2024 06:00

Paris - Um dia após cancelarem o treino de reconhecimento da maratona aquática no Rio Sena, os atletas foram liberados para entrar na água após os testes de qualidade da organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 atingirem os limites adequados. Porém, a delegação brasileira decidiu preservas os atletas Guilherme Costa, o Cachorrão, e Ana Marcela Cunha.

O Brasil decidiu por realizar atividades na piscina. O treino de reconhecimento acontece dois dias após a prova do triatlo misto. Durante a Olimpíada de Paris, foram cinco cancelamentos de atividades no Sena devido a poluição nas águas. As provas da maratona aquática estão previstas para ocorrer nesta quinta (8) e sexta-feira (9).

A natação no Sena foi proibida há mais de um século, em grande parte devido à má qualidade da água. A ministra francesa do Esporte e a prefeita de Paris chegaram a nadar no rio para comemorar as condições de nado antes da Olimpíada. A organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 chegou a investir quase R$ 8 bilhões para preparar o rio.