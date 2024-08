Qualidade da água do rio Sena segue gerando problemas - AFP

Publicado 07/08/2024 04:45 | Atualizado 07/08/2024 04:55

Paris - Após cancelaram o treino de reconhecimento da maratona aquática por causa da poluição da água do Rio Sena, a organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 avalia a mudança no local da prova. Com isso, existe a possibilidade da competição ser realizada no Estádio Náutico onde tem sido realizada as disputas do remo e canoagem.

O cancelamento do treino de reconhecimento aconteceu um dia após a prova do triatlo misto. Foi o quinto cancelamento de atividades no Rio Sena desde o começo da Olimpíada de Paris. Uma atleta belga chegou a ser internada após contrair uma infecção de bactéria presente nas águas. A triatleta belga nadou no Sena quando competiu na prova individual de triatlo.

A natação no Sena foi proibida há mais de um século, em grande parte devido à má qualidade da água. A ministra francesa do Esporte e a prefeita de Paris chegaram a nadar no rio para comemorar as condições de nado antes da Olimpíada. A organização dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 chegou a investir quase R$ 8 bilhões para preparar o rio.