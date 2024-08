Kerolin comemora gol marcado na vitória do Brasil sobre a Espanha - Clement Mahoudeau / AFP

Publicado 06/08/2024 20:10

França - Kerolin não escondeu a empolgação após a vitória sobre a Espanha por 4 a 2 , que classificou a Seleção para a grande decisão do futebol feminino na Olimpíada de Paris. A camisa 7 exaltou o técnico Arthur Elias, destacou a união de todo o grupo e avisou: "criaram um monstro, deixaram o Brasil chegar".

"Sentimento que não cabe no peito. Estou muito orgulhosa desse grupo f... Desculpa a palavra, mas nós somos f... A gente entrou com um plano, confiando plenamente no Arthur. E, Arthur, você é p... mesmo, você é diferente. Só posso parabenizar as meninas que entraram. A gente entrou com muita garra, com muita determinação. A gente sabia que esse jogo era mais guerra, muito emocional do que qualquer outra coisa. Chegamos dentro de campo, entregamos tudo", disse Kerolin, ao SporTV.

"Acho que o mais gostoso foi as que começaram a todo momento no vestiário falando: 'se prepara, entra, porque vocês vão mudar o jogo, vocês vão fazer gol'. A gente confiou muito. E, assim, estamos muito unidas. Eles criaram um monstro, deixaram o Brasil chegar", completou.

Ela, aliás, iniciou a partida no banco de reservas e entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo. Aos 46, fez o quarto gol na vitória do Brasil.

Agenda

Na grande decisão, o Brasil enfrentará os Estados Unidos. A partida está marcada para o próximo sábado (10 de agosto), às 12h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris.