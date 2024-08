Comemoração das jogadoras do Brasil - Clement Mahoudeau / AFP

Comemoração das jogadoras do BrasilClement Mahoudeau / AFP

Publicado 06/08/2024 18:08

França - Depois de 16 anos, o Brasil está de volta a uma final de Jogos Olímpicos no futebol feminino. A Seleção não tomou conhecimento da Espanha e venceu a adversária por 4 a 2, nesta terça-feira (6), no Stade Vélodrome, em Marselha. Irene Paredes (contra), Gabi Portilho, Adriana e Kerolin fizeram os gols da classificação. Duda Sampaio (contra) e Paralluelo descontaram para as espanholas.

Na decisão, o Brasil enfrentará os Estados Unidos, algozes nas finais de Atenas 2004 e Pequim 2008. A partida está marcada para o próximo sábado (10), a partir das 12h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris.

fotogaleria

O jogo

O Brasil foi superior no primeiro tempo e ainda contou com um vacilo espanhol para abrir o placar logo aos seis minutos. A goleira Catalina Coll tinha a bola dominada na pequena área tentou um chutão para frente. A bola, porém, resvalou em Priscila, bateu em Irene Paredes e entrou.



A Espanha sentiu o gol e não se encontrou no primeiro tempo. Apesar de ter mais de 70 % de posse de bola, só assustou o Brasil com um chute de Jenni Hermoso, defendido por Lorena.



A seleção brasileira, por sua vez, teve três grandes chances para ampliar a vantagem. Foi somente na reta final do primeiro tempo que o gol saiu. Aos 49 minutos, Yasmin cruzou na medida para Gabi Portilho, que apareceu livre para finalizar de primeira no cantinho, sem chances de defesa para a goleira.

Na etapa complementar, os dez primeiros minutos foram de muita movimentação. Logo de cara, o Brasil teve duas boas chances de fazer o terceiro gol. Na sequência, o Brasil viu a Espanha tentar responder, e Lorena chegou a soltar duas bolas dentro da área.

Passado esse momento de mais agitação, a Espanha controlou a posse, enquanto a Seleção apenas se defendia. Nesse cenário, o Brasil aproveitou os espaços deixados pela adversária na defesa para ampliar o marcador.

Aos 26 minutos, Priscila arrancou pelo lado esquerdo, cortou para o meio e tocou para Adriana, que estava livre dentro da área. A camisa 9 finalizou de primeira no travessão. Gabi Portilho pegou o rebote e tocou para Adriana, que completou para balançar as redes.

O jogo estava controlado, mas chegou a ganhar emoção no fim. Isso porque, aos 40 minutos, Duda Sampaio mandou a bola contra a própria meta ao tentar evitar o gol adversário. Assim, as espanholas até cresceram na partida e chegaram a mandar uma bola no travessão.

O Brasil, porém, não quis dar sorte ao azar e fez o quarto gol para matar de vez o confronto. Aos 46, Kerolin recuperou a bola no campo de ataque, avançou livre de marcação e mandou a bola entre as pernas da goleira. Nos minutos finais dos acréscimos, Paralluelo ainda marcou para as espanholas, mas já não havia tempo para reação.