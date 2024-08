Aleksandar Petrovic é o treinador da seleção brasileira de baquete - Divulgação / CBB

Publicado 06/08/2024 20:53

Aleksandar Petrovic, técnico da seleção brasileira masculina de basquete, está trabalhando neste cargo sem receber salário, por decisão dele mesmo, que pausou a aposentadoria para buscar a conquista da Olimpíada de Paris. A informação, confirmada pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB), foi publicada inicialmente pela "CazéTV".

A assessoria da confederação também confirmou que ele não possui contrato com ela. No entanto, isso não o impede de comandar a equipe, segundo o "ge". Aleksandar está regularizado junto à Fiba, a organização internacional que regula o basquete no mundo.

Eliminação