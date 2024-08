Jenni Hermoso é a camisa 10 da seleção espanhola - Sylvain Thomas / AFP

Publicado 06/08/2024 19:49

Paris - Atacante da Espanha, Jenni Hermoso menosprezou o Brasil após a derrota por 4 a 2 na semifinal do futebol feminino nos Jogos de Paris . De acordo com a camisa 10 da La Roja, a Seleção "não joga futebol".

"Que te metam quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol... Mas, no final, o que contam são os gols. Creio que foram falhas nossas. Não jogamos nosso futebol tampouco. Gostei do nosso segundo tempo, mas era difícil com 4 a 2 para o rival" disse Hermoso:



"Elas nos estudam, sabem como nos machucar, jogar nas nossas costas. Para mim, não é futebol. Não gosto desse futebol. Obviamente, ganham minutos, te fazem perder tempo, e para elas, isso valeu. Elas estão na final, e nós vamos pelo bronze", completou em entrevista à rádio espanhola "Cope".

Com a derrota para o Brasil, a seleção espanhola irá disputar a medalha de bronze contra a Alemanha na sexta (9), às 10h (horário de Brasília), em Lyon.