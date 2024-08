Filipe Toledo foi o primeiro brasileiro eliminado no surfe nos Jogos de Paris - Jerome Brouillet / AFP

Filipe Toledo foi o primeiro brasileiro eliminado no surfe nos Jogos de ParisJerome Brouillet / AFP

Publicado 06/08/2024 17:27

"Eu amo o mar, e não acho que nada supera a natureza! Mas se tratando de Olimpíadas, acho que seria a forma mais justa (piscina de ondas)! Todo mundo teria chance o suficiente pra colocar o melhor de si na onda! Vamos ser sinceros, se o mar continuasse como foi no round 3, o Gabriel ia papar o ouro e a gente sabe disso! A piscina proporciona essa condição do começo ao fim, e no final das contas quem vence é realmente o melhor surfista," disse Toledo:



"Eu, se caso perdesse na piscina de onda, pelo menos perderia surfando e entregando meu melhor, o que não foi o caso do Gabriel, que, na minha opinião, nem perdeu, só não teve chance! De 4 em 4 anos, acho que o atleta precisa estar preparado pra esse momento único que é a Olimpíada e tendo a certeza que vai entregar o seu melhor", finalizou.





Toledo disputou as Olimpíadas pela primeira vez na sua carreira. Ele foi um dos seis representantes do Brasil no torneio, que foi realizado no Taiti. No entanto, acabou sendo o primeiro a deixar a competição