Gabriel Medina, apesar de conquistas o bronze nas Olimpíadas, foi derrotado na semifinal por conta do mar sem ondasReprodução / Instagram / X

Publicado 05/08/2024 21:56

Rio - Gabriel Medina, de 30 anos, perdeu a semifinal de surfe nas Olimpíadas de Paris, nesta segunda-feira (5), em Teahupo'o. O motivo da derrota ter sido o mar não estar favorável para ondas, fez com que famosos, que torciam para o atleta, ficassem revoltados e se manifestassem nas redes sociais.

Apesar dos obstáculos, o paulista garantiu a medalha de bronze na competição . "As ondas que faltaram na semifinal, vieram, não tão grandes, mas vieram na decisão do bronze! Gabriel Medina, então, aproveitou e mostrou o talento dele", comentou Galvão Bueno. E concluiu: "Com onda, Gabriel Medina não perde para ninguém!".